Sana yazıklar olsun Elon Musk! Biz de seni adam sanmıştık

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımını savunan konuşmasının utanç verici olduğunu belirtti. Netanyahu'nun konuşmasının 79 kez alkışlarla bölünmesini kınayan Altınok, Elon Musk'ın da bu utanç verici törende bulunmasını eleştirdi. Musk'ın insanlık adına bir sınavı kaybettiğini vurgulayan Altınok, bu olayın ABD'nin kimler tarafından yönetildiğini açıkça gösterdiğini ifade etti. Melih Altınok, şunları kaydetti:

"ABD, çarşamba günü tarihin en büyük skandallarından birine sahne oldu.

Şu ana kadar 40 bin sivilin öldürüldüğü Gazze'deki soykırımın birinci faili Netanyahu "onur konuğu" olarak Kongre kürsüsüne çıkartıldı. Yabancı bir devletin kibirli başbakanı, ABD halkının kongresinde kendisini desteklemeyen Amerikalılara "aptallar" diye seslenirken ABD senatörleri kendisini alkışa boğdu.

Saymışlar, Netanyahu'nun 45 dakikalık konuşması 58'i ayakta olmak üzere 79 kez alkışlarla bölünmüş. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, kendi meclisinde yaptığı konuşmalarda bu kadar reaksiyon almıyor.

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Elbette "kimin kimi yönettiğini" açıkça gösteren bu manzara karşısında şaşırmıyoruz. Soykırımcıyı alkışlarken bile gülümsemeyi başaran bu kuklaların nasıl bir mekanizmadan geçip Kongre'ye girdiklerini, iplerini hangi lobilerin tuttuğunu da biliyoruz. Otur deyince oturmak, kalk deyince kalkmak görevleri.

Ama bence en acıklısı, soykırımcının soykırıma uğrayan kurbanları lanetlediği, hakikatin oybirliğiyle katledildiği o törende ne aradığını merak ettiğimiz Elon Musk'ın hâliydi.

Başarısını sıradan bir milyarder, girişimci olmadığına yönelik çizdiği imaja borçlu olan Musk, safları netleştiren tarihin son büyük trajedisinde zorbayı ayakta alkışlarken kayıtlara geçti. Tıpkı Gazze'deki soykırım gibi insanlık için bir onur sınavı olduğunu düşündüğüm pandemide gösterdiği cesur tavrı çöpe attı.

44 milyar dolar verip Twitter'ı alırken "gerçeğe sahip çıkıp insanlığın çöküşüne engel olmak" gibi ahlaki motivasyonlarla hareket ettiğini söylüyordu. Belli ki Tesla hisselerinin düşmesi, reklam gelirlerinin dibe vurması gardını düşürdü. Ödemeyi göze aldığı bedelin limitini aştı.

Neyse, şu ana kadar Gazze'de 14 bin 500 çocuğu öldüren Netanyahu'nun "Gazzelilere günde 3 bin kalorilik yiyecek veriyoruz" sözlerini ayakta alkışladı ya artık işleri açılır.

Ancak X'te attığı "hakikat" nutuklarının eskisi kadar alıcısı olmayacağı kesin."