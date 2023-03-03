Sana "Nurcu" diyenin... Pişkin Kâzım'dan skandal talep

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, depremzedelerden iyiniyetli bir şekilde helallik istemesi, Kâzım Güleçyüz'ün "iştahını kabarttı". Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinde kalem oynatan Güleçyüz, "masum" olarak nitelendirdiği FETÖ'cüleri de işin içine katıp, Erdoğan'ın Türkiye'ye ihanet eden zevattan da özür dilemesi gerektiği herzesini yumurtladı.

Pişkin Güleçyüz, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Depremin ikinci günü “İlk etapta bazı sıkıntılar oldu. Bugün daha rahatız, yarın daha rahat olacağız” dedikten üç hafta sonra Adıyamanlılara “İlk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik.

Helallik diliyorum” diyen Erdoğan’ın, yakın zamanda bir helallik talebi daha olmuş; pandemi sürecinde uygulanan “tam kapanma dönemi”nin ardından “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanlarımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.

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Erdoğan’ın helallik istediği insanlar, depremin ilk birkaç günü için Adıyamanlılar ve kapanmada insanlardan, esnaftan, çalışanlardan sıkıntıya düşen olduysa (!) onlarla sınırlı.

Oysa helallik istenmesi gerekenler çok daha fazla. Köşemize sığdığı kadarıyla bazıları:

(...) Tek adam rejiminin hukuk tanımaz uygulamaları sonucu en temel hakları gasp edilerek görevlerinden ihraç edilen KHK’lılar...

Darbe ve terörle hiçbir alâkaları olmadığı halde “terörist” damgası vurulup yıllarca zindanlarda süründürülen masum insanlar...

(...) Hukuksuz operasyonlarla herşeyleri ellerinden alınıp bütün birikimlerine çökülenler...

İktidara biat etmeyip yanlışlarını eleştirdikleri için “hain ve düşman” addedilerek her türlü baskı ve tazyike maruz bırakılanlar.. (...)"