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Gündem Sana ne ulan, ABD! 5. kol faaliyeti aşikar oldu! Gülşen'in sahipleri de kafayı çıkardı
Gündem

Sana ne ulan, ABD! 5. kol faaliyeti aşikar oldu! Gülşen'in sahipleri de kafayı çıkardı

İmam hatiplilere 'sapık' diyerek hakaret eden şarkıcı parçası Gülşen'in tutukluluğunun ardından ABD'den küstah bir açıklama geldi. Türkiye'nin içişlerine burnunu sokan ABD, haddini aşarak, küstah bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 23:50:00 - 2022-08-27 23:51:49
Sana ne ulan, ABD! 5. kol faaliyeti aşikar oldu! Gülşen'in sahipleri de kafayı çıkardı

 yeniakit.com.tr 

Milyonlarca imam hatipliye hakaret eden şarkıcı Gülşen'e ABD sahip çıktı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında küstah bir açıklama yayınladı.

Türkiye'nin içişlerine burnunu soktu! Hakarete 'ifade özgürlüğü' kılıfı

Haddini aşan açıklamada, imam hatiplilere yapılan hakaret sözde 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirilerek, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" denildi.

5. kol faaliyet aşikâr oldu

Öte yandan ABD'nin ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışarak toplumu yozlaştırmaya çalışan Gülşen'e sahip çıkması manidar bulundu.

Bu açıklama, ABD'nin Türkiye'de 5. kol faaliyeti yürüttüğünü açıkça ortaya koymuş oldu.

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