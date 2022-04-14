“Sana Emanet” Ödüllü Bilgi Yarışması Başvuruları Başladı

Sana Emanet çevrimiçi Bilgi Yarışması Türkiye’nin 81 ilinden 6.-7. sınıflar ve 9.-10. sınıfların katılımıyla gerçekleştirilecek.

YARIŞMA ONLİNE YAPILACAK

Öğrenciler https://sanaemanet.org/ adresinden kaydolup yarışmaya başvurabilecek. Başvuru yaptıktan sonra aynı adresten giriş yaparak kullanıcı panelinden kitabın konuları için hazırlanan ders çalışma videolarına, podcast ve deneme sınavlarına ulaşılabilecek. Sınav günü tüm yarışmacılar online olarak aynı adres üzerinden giriş yaparak yarılmaya katılacaklar.

Ensar Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan yarışmada sorulacak olan tüm sorular “Sorularla 40 Derste Peygamberimizin Hayatı” kitabından sorulacak.

BÜYÜK ÖDÜL 10.000 TL

Yarışmaya katılan öğrencilerden toplamda 400 kişiye 454.000 TL ödül verilecek. 4 ayrı kategori olarak öğrenim durumlarına göre gruplandırılan yarışmacılardan her bir kategori için birincilere 10’ar bin TL, ikincilere 7.500’er TL, üçüncülere 5’er bin TL, Dördüncüden 10’uncuta kadar 3’er bin TL, on birinci ile yirminci arası 1.500’er TL, yirmi birinci ile ellinci arası 1.000’er TL, elli birinci ile yüzüncü arası dereceye giren öğrencilere ise 500’er TL ödül verilecek.

Detaylı Bilgi: https://sanaemanet.org/ adresinden edinilebilecektir.