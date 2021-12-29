Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme

Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i sokak ortasında katleden cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir başka mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ne olmuştu? Samuray kılıcı ile öldürdü

Kan donduran ve Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay geçtiğimiz ay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz oteline doğru yürüyordu. Sokak ortasında vahşice katledildi.

"Öldürebileceğim, direnemeyen bir kadın bekledim"

Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi. Annesinin de avukatlığını yaptığı sorguda anne Necla Yomralıoğlu oğlunun akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edip gözlem altına alınmasını istese de o cani 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.