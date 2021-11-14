Samuray kılıcıyla katledilmişti! Başak Cengiz'in annesinden anlamlı istek

İstanbul'da kılıçlı saldırıda katledilen Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, kızının adının yaşatılmasını istedi.

Kızının hiçbir canlıya kıyamadığını söyleyen anne Beyhan Cengiz, "Bugün eve dönecekti. Kedisinin ismi Sütlü. 'Anne ona ödül alayım beni affetsin, küsmüştür bana bıraktım gitti diye.' dedi. Onun gönlünü almaya çalışıyor." dedi.

Öldürülen kadınların haberlerini izlerken kızıyla yaşadığı diyaloğu anlatan anne Beyhan Cengiz, "Katledilen bayanları seyrediyorduk kızımla anne kız, ikimiz de ağladık. Birden 'Anne, ağlamamız onlara hiçbir fayda etmedi. Ben bir işe gireyim, yüksek bir maaş alayım gör bak neler yapacağım' dedi. Kendi ismi onların içinde, beni kahreden bu. Eğer yapılacak bir şey varsa, en azından onun isteği, kendi adı üzerinde bir şey olsun. 'Benim gibi düşünen bayanları da yanıma alacağım anne' derdi. 'Yüksek bir maaş alayım, dernek gibi bir şey yapacağım' derdi. Çok kaliteli bir insandı. Sadece hayırlı bir evlat olsun diye yetiştirmedim ben yavrumu, devletine milletine faydalı olsun diye yetiştirdim. Ben acımı bir kenara koydum, o yanacak ölene kadar benim içimde." ifadelerini kullandı.

Kızını öldüren Can Göktuğ B'nin, "daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiği" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Beyhan Cengiz, "Benim kızım çok akıllıydı. Bu vatana çok faydalı olacaktı. İmkanınız yetiyorsa Başak'ın adını en güzel yerlerde yaşatmanızı rica ediyorum. Benim yavrum kiminizin kızı, gelini, torunu, kardeşi olsun." dedi.