Samuel Eto'o kimdir? Samuel Eto'o futbolu neden bıraktı?

‪Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla sevenlerine veda etti. Bir dönem Türkiye'de forma giyen, dünyaca ünlü futbolcu Samuel Eto'o kimdir? Eto'o kariyerini neden sonlandırdı?

Samuel Eto'o 1981 yılında 10 Mart günü, Douala, Kamerun'da doğdu. 1992 yılında başladığı futbol hayatına, 1996'da Real Madrid'in alt yapısına geçerek büyük bir atak gerçekleştirdi ve bir sene sonra sözleşme imzaladı.

Aynı zamanda bir dönem Türkiye'de Antalyaspor ve Konyaspor'da da forma giymiştir. Son olarak Qatar Sports Club forması giyen 38 yaşındaki, 3 çocuk babası, Eto'o, 23 yıldır sürdürdüğü ve kupalarla taçlandırdığı, profesyonel futbolculuk kariyerini resmi olarak sonlandırdığını açıkladı.

Ünlü futbolcu sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafını, "Son. Yeni bir mücadeleye doğru..." yazarak paylaştı ve sevenlerine teşekkür etti.

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