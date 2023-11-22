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Yaşam Şamua sürüsü göç yolunda
Yaşam

Şamua sürüsü göç yolunda

Yeniakit Publisher
2023-11-22 09:20:00 -
Şamua sürüsü göç yolunda

Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan şamua sürüsü görüntülendi.

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış yaşanırken karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan çengel boynuzlu dağ keçisi (şamua) sürüsü görüntülendi.

Kış günlerine girilirken yüksek kesimleri kardan beyaza bürünen ve muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, göç yolunda görüntülendi. Karlı arazide tek sıra halinde bata çıka ilerlemeye çalışan dağ keçileri belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

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