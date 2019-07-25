Samsun’un yüzde 3’ü koruma altında

Samsun’da 345 bin 459 dekarlık alan koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Samsun Müdürlüğü tarafından Samsun’da bulunan tabiat parkları, deltalar, göller, havyan üretim merkezleri, sulak alanlar koruma altında. Koruma altındaki bu yerlere 2003-2019 yılları arasında toplam 15 milyon 899 bin TL yatırım yapıldı. Bazı alanlara 2003- 2019 yılları arasında yapılan hizmetler şu şekilde:

Vezirköprü’de bulunan Şahinkaya Kanyonu’na kamelya ve piknik alanları, tanıtım ve ikaz lambaları, idare ziyaretçi merkezi yapıldı. Tekkeköy ilçesinde bulunan Bayraktepe Tabiat Parkı’na Milli Birlik ve Kurtuluşa İlk Adım Müze Alanı, beton parke taşı ile otopark yapımı yapıldı. İçinde birçok balık ve kuş türü bulunduran Lâdik Gölü’ne ise kuş gözlem kulesi, yüzer iskele ve yüzer seyir terası, yürüyüş parkuru yapıldı. Samsun’un farklı ilçelerinde bulunan tabiat parklarına, göllere, hayvan üretim merkezlerine de yatırımlar ve projeler yapılarak bu alanlar koruma altına alındı.

Milli parklara ziyaretçi akını

2019 yılının ilk 6 ayında Amazon Tabiat Parkı’na 115, Bayrak Tepe Tabiat Parkı’na 5 bin 687, Sarıgazel Tabiat Parkı’na 4 bin 209, Şahinkaya Kanyonu’na 4 bin 629, Vezirsuyu Tabiat Parkı’na 7 bin 310, Kızılırmak uluslararası sulak alanına 13 bin 698 kişi ziyarette bulundu.Toplamda 35 bin 647 kişi milli parkları ziyaret etti.