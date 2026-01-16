Samsunspor’un son 16 play-off turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Kuzey Makedonya ekibi Shkendija oldu.
UEFA Konferans Ligi play-off turu için yapılan kura çekiminin ardından Samsunspor'un rakibi belli oldu.
Samsunspor, Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile eşleşti. Karadeniz ekibi, bu turu geçmesi halinde adını son 16 takım arasına adını yazdıracak.
Kırmızı beyazlılar, play-off turu ilk maçını 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat'ta oynayacak.