Samsunspor'un rakibi belli oldu

Samsunspor'un rakibi belli oldu

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano takımı ile eşleşti. İlk maç 12 Mart’ta Samsun’da, ikinci maç ise 19 Mart’ta İspanya’da oynanacak.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kura çekimlerini eski Portekizli kaleci Rui Patricio yaptı. Samsunspor’un bu turdaki rakibi İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu. Kırmızı-beyazlılar ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda oynayacak.

Konferans Ligi’nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

Samsunspor, bir üst tura çıkması durumunda Celje - AEK Atina maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda sezonun finali, 27 Mayıs 2026’da Almanya’nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena’da yapılacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Samsunspor - Rayo Vallecano

Crystal Palace - AEK Larnaca

Lech Poznan - Shakhtar Donetsk

Celje - AEK Atina

AZ Alkmaar - Sparta Prag

Fiorentina - Rakow

Rijeka - Strasbourg

Sigma Olomouc - Mainz

