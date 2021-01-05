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Spor Samsunspor'un istikrar abidesi kaleci Nurullah Aslan oldu
Spor

Samsunspor'un istikrar abidesi kaleci Nurullah Aslan oldu

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:52:54 -
Samsunspor'un istikrar abidesi kaleci Nurullah Aslan oldu

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, ilk yarıyı 33 puanla tamamlarken kaleci Nurullah Aslan, 17 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

Ligde toplam 25 futbolcunun görev aldığı Samsunspor'da, Nurullah Aslan geride kalan 17 maçın tamamında forma giyerek, bin 530 dakika sahada bulundu.

Nurullah Aslan'ı, 15 maçta bin 350 dakika oynayan Kerem Can Akyüz ve 15 karşılaşmada bin 154 dakika sahada kalan Burak Çalık takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekipte 14 maçında forma giyen Nadir Çiftçi, 4 kez fileleri havalandırarak takımın en skorer oyuncusu olurken, İlyas Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Burak Çalık ve Guido Koçer 3'er gol kaydetti.


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