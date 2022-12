Samsunspor’un golcü oyuncusu Ahmet Sağat: Şampiyon olmak için geldim

1. Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu Bodrumspor ile oynayacağı maç öncesinde çalışmalarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların golcü oyuncusu Ahmet Sağat, antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takım olarak her maçı kazanmayı hedeflediklerinin altını çizen Ahmet Sağat, “Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Son maçta 3 puan alamadığımız için üzgünüz. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. İyi ve kötü yaptıklarımızı analiz ettik. Kısa bir zamanda 3 maç oynayacağız. Bu maçlara odaklanacağız ve her maçı kazanmak istiyoruz. Kaybetmeyince ister istemez yukarıya tırmanıyorsun. Biz kaybetmeme serisi yakaladık. Sanırım 9 maç oldu. Bunu da sürdürmek istiyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz bu bizim hedefimiz” dedi.

“Samsunspor’a şampiyon olmak için geldim”

Şampiyon olmak için Samsunspor’a geldiğini dile getiren Ahmet Sağat, “Çift forvet oynuyoruz. Tek benimle alakalı değil, sanırım sistem değişikliğinden sonra dolayısıyla sonuçları da aldık. Bu bize şu an uygun geliyor. Yarın farklı bir sistem de olabilir. Hiç sıkıntı yok. Hocamız bize ne gösteriyorsa bunu elimizden geldiğince uygulamaya çalışıyoruz. Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Sıkı bir çalışmamız var. Herkes çok motive. Özellikle, son maçtan sonra kazanmak istiyoruz. O yüzden takım arkadaşlarımızla sürekli, konuşma halindeyiz. Hepimiz bu durumun bilincindeyiz ve sadece galibiyeti düşünüyoruz. Her futbolcu gibi ben de her maçta gol atmak istiyorum. Benim de hedefim bu. Tüm şehrin, takımın hedefi zaten şampiyon olmak. Onun için buradayız. Onun için buraya geldim. Bunu zaten herkes biliyor. Taraftarımızla bir bütünlük sağlarsak, bu hedefimize ulaşacağız” diye konuştu.

“Atabildiğim kadar gol atmak istiyorum”

Takıma katkı yaptıkça mutlu olduğunu ifade eden Sağat, “Hedefi olan biri her zaman daha çoğunu ister. İstatistik olarak, süreye göre iyi bir istatistik yakaladım. Gol ve asist oranı olarak. Ama ben her zaman daha çoğunu hedefliyorum. Atabildiğim kadar gol ve asist yapmak istiyorum. Bunların sonucunda da 3 puan olması lazım. O yüzden takıma ne kadar çok katkı yapabilirsem, o kadar da mutlu olurum” şeklinde konuştu.

Geçen sezon 1. Lig’in normal sezonunu gol kralı olarak tamamlayan Ahmet Sağat, bu sezon Samsunspor formasıyla çıktığı 15 maçta 7 gol, 3 asistlik performansı ile takımına katkı sağladı.