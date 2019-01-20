Samsunspor'un 30 yıllık acısı





SAMSUN (AA) - Samsunspor Futbol Takımı kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedenler anıldı.

Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitiren teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 30. yıl dönümünde kabirleri başında düzenlenen anma töreninde dualar okundu.

Anma töreninde konuşan Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Tahsin Kosif, "Futbol şehitlerimizi özlemle, saygıyla ve minnetle kabri başında anıyorum. 30 yıl olmasına rağmen acısını hala yüreğimizde hissettiğimiz bu anlamlı günde, bundan sonra ne ülkemizde ne de dünyada bu tür acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dönemin kulüp başkanı Hakkı Tomaç ise kazanın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acısını hala hissettiklerini belirterek, "Samsun'umuz için, Türk futbolu için kapkara bir gün 20 Ocak. Şu an kabri başındaki Nuri Asan, 'Ben Samsunspor için ölmeye razıyım.' diyen bir arkadaşımızdı. Allah gönlüne göre verdi demek ki. Samsunspor'umuz için şehit oldu. Hepsinin mekanları cennet olsun. Samsun'un ve Türk futbolunun duaları onlarla. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Aynı zamanda Mete Adanır için KKTC, Muzaffer Badalıoğlu için Zonguldak ve Tomic için de Sırbistan'daki mezarları başında tören düzenlendiği öğrenildi.





- Kaza yerinde de anma töreni yapıldı





Trafik kazasının yaşandığı Havza ilçesinde de Samsunspor taraftar grupları anma töreni gerçekleştirdi ve kaza yerine çiçek bıraktı.

Havza Şirinler Taraftar Grubu Başkanı Emre Aysan, burada yaptığı konuşmada, 30 yıl önceki kazada hayatlarını kaybedenlerin Samsun ve Türk sporunu büyük bir yasa boğduğunu kaydederek, "Şirinler Grubu olarak bu acı günümüzü unutmayacağımızı belirtir, hayatını kaybeden hocamız ve futbolcularımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Anma törenlerine CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek, Neslihan Hancıoğlu, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz, kulüp yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı.