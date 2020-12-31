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Spor Samsunsporlu futbolcu Burak Çalık: "Bu filmin sonunu güzel bitireceğiz"
Spor

Samsunsporlu futbolcu Burak Çalık: "Bu filmin sonunu güzel bitireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:57:43 -
Samsunsporlu futbolcu Burak Çalık: "Bu filmin sonunu güzel bitireceğiz"

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un deneyimli futbolcusu Burak Çalık, Süper Lig'e çıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Finalde inşallah bu filmin sonunu güzel bitireceğiz." dedi.

Golcü futbolcu Burak Çalık, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini düşündüğünü söyledi.

Gol atmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Burak Çalık, şöyle devam etti:

"Ankaraspor maçında galibiyet golünü attığım için mutluyum. Devamını da getirmem lazım. Onun için de çalışıyorum. Takım olarak iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Artık pazar günü ligin ilk yarısının son maçını oynayıp devreyi kapatacağız. İnşallah galip gelerek devreyi kapatırız. Ben takım arkadaşlarımızın mücadelesinden, oynadığımız oyundan memnunum. Ben özellikle ilk yarının sonlarına geldiğimiz zaman çok üst düzey performans beklemem. Kimsenin beklemesini de istemem. Önemli olan şu zamanlarda galip gelmektir. Özellikle Altınordu, Menemenspor maçlarında çok iyi oynadık. 8-9 pozisyon kaçırdık, galip gelemedik. Ankaraspor karşılaşmasında iyi oynamadığımız düşünülüyor ama benim için sonuç önemli ve galip geldik. İnsanların beklentisi bizden galibiyetti, biz de onu aldık. Adanaspor maçından da 3 puan alıp ilk devreyi güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz."

Şampiyon olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, şunları dile getirdi:

"Bu takımın hedefleri belli. Kurulma amacı belli. Şampiyon olmamız bekleniyor. Biz de onun için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Devre arası illaki yeni arkadaşlar aramıza eklenecektir. Onlarla beraber daha da güçlü olacağız. İlk yarıda gördüğümüz eksikliklerimizi kapatacağız. Finalde inşallah bu filmin sonunu güzel bitireceğiz. Ara ara illaki teklemeler olacaktır. Bize olan inancı kimsenin kırılmasın. Biz bu işin sonunu inşallah göreceğiz."

Fildişi Sahilli futbolcu Kevin Boli ise sakatlığı tamamen geçtiği için mutlu olduğunu ve hedefe ulaşmak için çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Takımla birlikte yeniden sahalara dönmenin sevincini yaşadığını aktaran Kevin Boli, "Sakatlıktan sonra geri döndüğüm için çok mutluyum. Çünkü oynamadığınız zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu sebepten dolayı geri dönüp takımla birlikte çalışmalara başladığım için çok mutluyum." diye konuştu.

"Hedefimizin olduğunu biliyoruz." diyen Kevin Boli, "Bu hedef doğrultusunda yapmamız gerekenler var. Çok savaşmamız gerekecek. Umarım mutlu sona ulaşırız." ifadelerini kullandı.

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