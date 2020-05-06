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Spor

Samsunspor’dan liglerin başlamasına ilk değerlendirme

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in bugün açıkladığı Süper Lig, 1.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:24:42 -
Samsunspor’dan liglerin başlamasına ilk değerlendirme

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in bugün açıkladığı Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerin 12-13-14 Haziran’da başlama kararını değerlendirdi.


Alınan kararın Türk futbolu ve Samsunspor için hayırlı olmasını dileyen Genel Menajer Mustafa Aztopal, “Alınan bu karar öncelikle Türk futbolu için sonra bizim kulübümüz için de hayırlı olsun. Böyle bir salgın ortamında umarım hiç kimse etkilenmeden, futbol dünyasının paydaşları için ve kendi kulübümüz için bu sezon tamamlanır. Biz olabildiğince TFF sağlık kurulunun oluşturduğu rapora bağlı kalarak tüm önlemleri almaya çalışacağız. Teknik heyetimiz de idmanlarını o doğrultuda futbolculara yaptıracak. Şampiyon olmamıza 6 hafta kalmıştı. Umuyoruz ki sahada futbolumuzu oynayarak bunu elde edeceğiz. Kupayı o şekilde kaldıracağız. Tekrar hepimiz için hayırlısı olsun” dedi.

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