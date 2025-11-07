  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

BM raporu tescilledi: Afganistan'da uyuşturucu üretimi Taliban sonrası sıfırlandı!

7 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

7 Kasım 2021: Hasan Çengiç'in vefatı (Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşı)

Avrupa'nın kronik hastalığı: İslam düşmanlığı yayılıyor!

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi

Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı

Erdem Atay’dan Fondaş Gazetecilere Sert Tepki! “ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den fon alıyorlar; bu gazetecilik değil ihanet!”

Gürsel Tekin’den canlı yayında önemli iddialar! O banka dilekçemizi basına sızdırdı!
Spor Samsunspor’dan Avrupa’da büyük başarı
Spor

Samsunspor’dan Avrupa’da büyük başarı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Samsunspor’dan Avrupa’da büyük başarı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları sonunda liderliğe yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, bulduğu 7 golle 36 takımlı ligde en çok gol atan 5 ekip arasında yer alırken, aynı zamanda AEK Larnakas ile birlikte filelerinde gol görmeyen 2 takımdan biri olarak da dikkatleri üzerine çekti.

Geçen sezon Süper Lig’i 3. sırada tamamlayarak 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’ne iyi bir başlangıç yaptı. İlk maçında geçen sezonun yarı finalisti Polonya temsilcisi Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, ikinci karşılaşmasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i Samsun’da 3-0 ile geçti. Son olarak Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı da 3-0 mağlup ederek lig aşamasında tüm maçlarından 3 puanla ayrılmayı başardı.

Kırmızı-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi’ndeki 36 takım arasında Celje ve Mainz ile birlikte yenilgisiz üç takımdan biri oldu. Samsunspor, averajla haftayı lider olarak kapattı.

Samsun temsilcisi, 7 golle ligin en çok gol atan 5 takımı arasında yer alırken, aynı zamanda AEK Larnakas ile birlikte filelerinde gol görmeyen 2 takımdan biri de oldu.

İlk 24 takım arasına kalarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Samsunspor, son 16 turuna doğrudan katılmak için ilk 8 içinde yer almayı hedefliyor. Kalan maçlarında kırmızı-beyazlılar sırasıyla deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik, iç sahada Yunan ekibi AEK ve Almanya’dan Mainz ile karşılaşacak.

Öte yandan Samsunspor, hem Süper Lig’de hem Avrupa’da 10 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-beyazlılar, pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasını da kazanarak milli ara öncesi kayıp yaşamak istemiyor.

Samsung uygun fiyatlı modele sürpriz yaptı! Kullanıcılara ücretsiz dağıtmaya başladı İşte o modeller...
Samsung uygun fiyatlı modele sürpriz yaptı! Kullanıcılara ücretsiz dağıtmaya başladı İşte o modeller...

Teknoloji

Samsung uygun fiyatlı modele sürpriz yaptı! Kullanıcılara ücretsiz dağıtmaya başladı İşte o modeller...

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor! Samsunspor, Malta ekibini konuk edecek
UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor! Samsunspor, Malta ekibini konuk edecek

Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor! Samsunspor, Malta ekibini konuk edecek

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor Hamrun maçı hangi kanalda?
Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor Hamrun maçı hangi kanalda?

Spor

Samsunspor - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor Hamrun maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları! Samsunspor zirveye yerleşti
UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları! Samsunspor zirveye yerleşti

Spor

UEFA Konferans Ligi’nde gecenin sonuçları! Samsunspor zirveye yerleşti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23