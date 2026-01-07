  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Samsunspor maçı sonrası basın toplantısında şok tepki! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco neye uğradığını şaşırdı
Spor

Samsunspor maçı sonrası basın toplantısında şok tepki! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco neye uğradığını şaşırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Samsunspor maçı sonrası basın toplantısında şok tepki! Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0'la geçtiği Süper Kupa maçının sonrası düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin tepkisi gündem oldu. Basın mensubunun, 'Aynı kişilere söz veriyorsunuz' diyerek tepki gösterdiği toplantıda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco neye uğradığını şaşırdı.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında beklenmedik bir an yaşandı. Basın toplantısı sırasında bir muhabirin yüksek sesle yaptığı çıkış, salonda kısa süreli gerilim yarattı.

"AYNI KİŞİLERE SÖZ VERİYORSUNUZ" TEPKİSİ

Basın mensubunun, "Defalarca söz istiyoruz, aynı kişilere söz veriyorsunuz" sözleri toplantıya damga vurdu. Tepkinin ardından salonda şaşkınlık yaşanırken, gözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya çevrildi.

 

TEDESCO'NUN ŞAŞKIN BAKIŞLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananların ardından Tedesco'nun şaşkın şaşkın etrafına bakması kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler viral oldu.

Sadettin Saran’dan şampiyonluk açıklaması! ‘Birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız'
Sadettin Saran’dan şampiyonluk açıklaması! ‘Birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız'

Spor

Sadettin Saran’dan şampiyonluk açıklaması! ‘Birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız'

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor

Spor

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönüyor

Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi
Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

Spor

Samsunspor’u deviren Fenerbahçe finalde Galatasaray’ın rakibi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
Gündem

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

Kadıköy’deki restoranında fahiş fiyatlara itiraz eden müşterisini "Takipçin az" diyerek aşağılayan Bedri Usta lakaplı Bedrettin Aydoğdu hakk..
Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak
Yerel

Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak

CHP’nin yıllardır yönettiği Tekirdağ'da su krizi yaşanıyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa'da haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacağı bil..
Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım
Gündem

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

Haydut ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerli markalara boykot çağrısında geri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23