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Spor Samsunspor ilk yarıyı 33 puanla tamamlamayı hedefliyor
Spor

Samsunspor ilk yarıyı 33 puanla tamamlamayı hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:18:40 -
Samsunspor ilk yarıyı 33 puanla tamamlamayı hedefliyor

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un genel menajeri Mustafa Aztopal, sezonun ilk yarısını 33 puanla tamamlamak istediklerini söyledi.

Aztopal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankaraspor maçında alınan galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik etti. Takımın son 3 haftadır galibiyet aldığına işaret eden ve hafta sonu oynayacakları Adanaspor maçını da kazanmak istediklerini belirten Aztopal, şu ifadeleri kullandı.

"Bu maçı kazanarak ilk yarıyı 33 puanla tamamlamak istiyoruz. Bu bizim birinci önceliğimiz. Adanaspor ligde alt sıralardan kurtulmak istiyor. Canını dişine takmış mücadele ediyor. Bu maçın zor geçeceğini biliyoruz. İnşallah Adanaspor karşılaşmasını kazanıp, devre arasına bu moralle gireceğiz. Ben futbolculara ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyorum. Sezon başından beri yabancı katkısı en az takım olmasına rağmen büyük bir mücadele verdiler. Allah'a şükürler olsun ki oyuncularımız ve teknik ekibimiz eksikleri çok az hissettirerek ilk yarıyı bitirecekler."

Sakatlıklar, Kovid-19'a yakalananların formsuzluğu gibi nedenlerle özellikle yabancı oyunculardan çok yararlanamadıklarını aktaran Aztopal, "Lig başlarken nasıl takıma önemli takviyeler yaptıysak ligin ikinci yarısında da takviye yapacağız. Transfer çalışması için önümüzde çok uzun zaman yok. 3 hafta içinde teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmasını tamamlamayı planlıyoruz. Takıma katkı sağlayacak ve hedefine sağlam adımlarla ilerlemesine etki edecek oyuncuları almak istiyoruz. Bunun için zaten biz scout ekibimizle çalışmalarımızı yürüttük. İkinci yarıya daha güçlü bir takımla başlayacağız." şeklinde konuştu.


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