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Samsunspor, Caner Arıcı ile sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, geçtiğimiz sezon Osmanlırspor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Caner Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:24
Samsunspor, Caner Arıcı ile sözleşme imzaladı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, geçtiğimiz sezon Osmanlırspor forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Caner Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor,Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törenle Caner Arıcı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genel Menajer Mustafa Aztopal ve Teknik Menajer Yücel Uyar’ın yer aldığı imza töreninde Caner Arıcı kendisini 2 yıllığına Samsunsporlu yapan imzayı attı.


İmza töreni öncesi konuşan Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Bugün bir transferimiz daha tamamlıyoruz. Son derece hırslı, tecrübeli, şampiyonluklar yaşamış, güzel karakterli bir kardeşimizi aramıza katmaktan son derece mutluyuz. Bugün Caner Arıcı kardeşimiz ile 2 yıllık sözleşme imzalıyoruz. Bu seneki şampiyonluk hedefimize geçmiş dönemlerde yaşadığı şampiyonlukların da etkisiyle çok büyük katkı sağlayacağına inandığımız kardeşimize ben ’hoş geldin’ diyorum. İnşallah her iki taraf için de iyi olur" dedi.


Caner Arıcı’yı Türk futbolunun yakından tanıdığı bir futbolcu olduğunu belirten Teknik Menajer Yücel Uyar, "Bir tecrübe, bir deneyimi aramıza kattık. Şampiyonluğumuzda inşallah büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Caner Arıcı’yı anlatmaya gerek yok. Türk futbolu yakından tanıyor. Özellikle Spor Toto 1. Lig’de büyük başarılar kazanmış, istikrarlı, net bir oyuncu. Hocamızın da talep ettiği bir oyuncuydu. Aramıza katıldığı için mutluyuz. Samsunspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Samsunspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Caner Arıcı ise, "İnşallah bize inananları mahcup etmeyeceğiz. Geçen sene kaçan bir şampiyonluk vardı. Bu sene bu şampiyonluğu sahada savaşarak, mücadele ederek sonuna kadar kovalayarak elde etmek istiyoruz. İnşallah hayırlı olur" şeklinde konuştu.


32 yaşındaki Caner Arıcı, geçen sezon TFF 1. Lig’de Osmanlıspor formasıyla 31 maça çıkıp, 1 gol atmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:24
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