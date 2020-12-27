  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi'ne yerleştiriliyor
Spor

Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi'ne yerleştiriliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:52:00 -
Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi'ne yerleştiriliyor

SAMSUN (AA) - Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler anısına projelendirilen Samsunspor Anıtı, Millet Bahçesi'ndeki yerine konuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, otobüsle Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor kafilesinin Havza ilçesinde geçirdiği kazada yaşamını yitirenler anısına Millet Bahçesi'ne yerleştirilmek üzere anıt projelendirildi.

Anıtla kazada hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın isimleri yaşatılacak.

Açılışı kazanın yıl dönümü 20 Ocak'ta yapılması planlanan anıtla ilgili çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Genel Sekreter İlhan Bayram, Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş yakından takip ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kazanın, Türk futbol tarihinin en acı olaylarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"20 Ocak 1989 tarihindeki kazanın üzerinden yıllar geçse de o gün hayatlarını kaybeden değerlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Millet Bahçesi içinde yer alacak şekilde projelendirilen Samsunspor Anıtı’nın önemli bir kısmı bugün çalışma arkadaşlarımız tarafından büyük bir titizlik ve gayretle yerine yerleştirildi.

Şehrin her yerinden görülecek anıt, peyzaj ve çevre düzenlemesi ile de Samsun'un sembol alanlarından biri olacak."

Tabanda ve cephede beşgen formunda, 1919 santimetre yüksekliğe ve 320 metrekare oturum alanına sahip Samsunspor Anıtı, 9 betonarme fore kazık üzerine oturtularak taşıyıcı sisteminde betonarme ve çelik konstrüksiyon kompozit olarak kullanıldı.

Taşıyıcı sistemin üzerine paslanmaz çelikten, dış yüzeyi ayna formunda, çapı 3,30 metre olan küre monte edildi. Küre üzerinde top formunu yakalamak amacıyla paslanmaz çelikten 11 beşgen desen yerleştirilecek.

Kazada hayatını kaybedenlerin bilgileri, anıtın 5 cephesindeki pirinç levhaların üzerinde yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?
Ekonomi

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? sorusu kısa çalışma ödeneği alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılbaşının yakl..
Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk
Dünya

Rusya’dan Ermenistan’ı zora düşürecek açıklama: Dağlık Karabağ'da bulduk

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki çalışmalara ilişkin bir açıklama yaptı. Ermenistan'ın bölgede oluşturduğu hasarı temizlem..
Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor
Siyaset

Demirtaş üzerinden tüm Türkiye’ye tehdit: Hadi bırakmayın bakalım ne oluyor

AK Parti’yi devirmek için vatan hainleriyle düşüp kalkan CHP, PKK’lıların söylemlerini de benimsedi. Meclis’te konuşan CHP’li Turan Aydoğan,..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay