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Samsunlu balıkçılar denizden 120 kasa istavritle döndü

SAMSUN (İHA) – 1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyerek denize açılan Samsunlu balıkçılar, denizden 120 kasa istavritle döndü.

01 Eylül 2019 Pazar 17:30
Samsunlu balıkçılar denizden 120 kasa istavritle döndü

SAMSUN (İHA) – 1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyerek denize açılan Samsunlu balıkçılar, denizden 120 kasa istavritle döndü.


Balıkçıların ve vatandaşların aylardır bitmesini beklediği balık av yasağı, 1 Eylül itibariyle sona erdi. Balıkçılar, 31 Ağustos’u 1 Eylül’e bağlayan gecenin ilk saatlerinde denize açıldılar. Denize ağlarını atan balıkçı tekneleri limana 120 kasa istavritle döndüler.


Samsun Valisi Osman Kaymak, “Vira Bismillah diyerek sefere çıkan balıkçılarımızın ağları balıklarla buluştu. Canik Balıkçı Barınağı’ndan gece dualarla uğurladığımız tekneler, denize ağlarını bıraktı ve ilk ağdan 120 kasa istavrit çıktı. Av sezonumuz hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun” dedi.


Samsun’da balıkçı tezgahları ilk günden bol balık türüyle çeşitlendi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 17:30
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