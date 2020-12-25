  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Samsung'un yeni oyuncağı ortaya çıktı
Teknoloji

Samsung'un yeni oyuncağı ortaya çıktı

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı kayıp bulucu cihaz ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:32:00 -
Samsung'un yeni oyuncağı ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir kayıp bulucu cihaz üzerinde çalıştığı, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kısa bir süre önce sertifikasyon kurumlarında da ortaya çıkan cihaz, çok büyük bir ihtimalle Galaxy S21 ailesinin duyurulmasıyla birlikte piyasaya sürülecek. Popüler bir sızıntı kaynağı olan Ishan Agarwal ise bu ürünün tasarımının nasıl olduğunu gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan görüntüler, Galaxy Smart Tag olarak isimlendirilen kayıp cihaz bulucunun iki farklı renk seçeneğine sahip olacağını gösteriyor. Samsung SmartThings isimli uygulamanın kodlarında yer alan görüntüler, bu cihazın yumuşak köşelere sahip dörtgen yapıda olacağını gösteriyor. Ortasında bir halka olacak cihazın üstündeyse, bir eşyanın üzerine iple bağlanmasını sağlayan delik bir bölüm bulunuyor.

Samsung'un yeni kayıp ürün bulucusuyla ilgili ortaya çıkan bilgiler, bu ürünün Bluetooth 5.1 desteğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca NFC ve UWB gibi teknolojiler de bu üründe yer alacak. Böylelikle kullanıcılar, kaybolan bir eşyasını Galaxy Smart Tag ile bulma imkanına sahip olacaklar. Bu arada, uzunca bir süredir ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın da bu tür bir ürün üzerinde çalıştığını hatırlatmak gerekiyor.

Samsung Galaxy Smart Tag'ın, oldukça uygun fiyatlı bir ürün olacağı konuşuluyor. Kullanıcılar muhtemelen, bu ürüne sahip olmak için 15 euro (yaklaşık 150 TL + vergiler) ödeme yapacaklar. Samsung'un yapacağı açıklamalar, bu ürünün hem fiyatını hem de bilinmeyen diğer özelliklerini gözler önüne sermiş olacak.

Kaynak: Webtekno

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti
Teknoloji

Ruslar İHA avcısı yeni silahlarını test etti

AK-47 silahını üreten Kalaşnikof, Strela-9M333 adlı yeni güdümlü uçaksavar füzesini test etti.
Türkiye'ye flaş çağrı: Ülkemize davet ediyoruz
Dünya

Türkiye'ye flaş çağrı: Ülkemize davet ediyoruz

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Türk yetkilileri ve yatırımcıları ülkesine davet etti.
Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor
Siyaset

Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor

Bu yıl kar yağışı sırasında hiçbir çalışma yapmayarak şehrin birçok noktasında trafik kazalarının yaşanmasına neden olan ardından özür mesaj..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay