Samsung'un yeni oyuncağı ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir kayıp bulucu cihaz üzerinde çalıştığı, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Kısa bir süre önce sertifikasyon kurumlarında da ortaya çıkan cihaz, çok büyük bir ihtimalle Galaxy S21 ailesinin duyurulmasıyla birlikte piyasaya sürülecek. Popüler bir sızıntı kaynağı olan Ishan Agarwal ise bu ürünün tasarımının nasıl olduğunu gözler önüne serdi.

Ortaya çıkan görüntüler, Galaxy Smart Tag olarak isimlendirilen kayıp cihaz bulucunun iki farklı renk seçeneğine sahip olacağını gösteriyor. Samsung SmartThings isimli uygulamanın kodlarında yer alan görüntüler, bu cihazın yumuşak köşelere sahip dörtgen yapıda olacağını gösteriyor. Ortasında bir halka olacak cihazın üstündeyse, bir eşyanın üzerine iple bağlanmasını sağlayan delik bir bölüm bulunuyor.

Samsung'un yeni kayıp ürün bulucusuyla ilgili ortaya çıkan bilgiler, bu ürünün Bluetooth 5.1 desteğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca NFC ve UWB gibi teknolojiler de bu üründe yer alacak. Böylelikle kullanıcılar, kaybolan bir eşyasını Galaxy Smart Tag ile bulma imkanına sahip olacaklar. Bu arada, uzunca bir süredir ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın da bu tür bir ürün üzerinde çalıştığını hatırlatmak gerekiyor.

Samsung Galaxy Smart Tag'ın, oldukça uygun fiyatlı bir ürün olacağı konuşuluyor. Kullanıcılar muhtemelen, bu ürüne sahip olmak için 15 euro (yaklaşık 150 TL + vergiler) ödeme yapacaklar. Samsung'un yapacağı açıklamalar, bu ürünün hem fiyatını hem de bilinmeyen diğer özelliklerini gözler önüne sermiş olacak.

Kaynak: Webtekno