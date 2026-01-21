Samsung'un yeni canavarları göründü! Galaxy S26 serisi piyasayı sallamaya geliyor!

Güney Koreli teknoloji devinin üzerinde titizlikle çalıştığı yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S26 ve S26+ hakkında sızan son bilgiler, serinin teknik detaylarını ve tasarım hatlarını büyük ölçüde netleştirdi. Sektör kaynaklarından gelen raporlara göre Samsung, bu yıl özellikle işlemci performansı ve yapay zeka entegrasyonu konusunda çıtayı arşa çıkarmayı hedefliyor.Galaxy S26 ve S26+ özellikleri sızdırıldı.

Galaxy S26 modelinde 6,3 inç boyutunda M14 AMOLED ekran yer alacak. Paneli aynı zamanda LTPO teknolojisine sahip olacak. Bununla birlikte 120 Hz yenileme hızı ve FHD+ seviyesinde çözünürlük sunacak. HDR10+ desteği de bulunacak.

Galaxy S26+ modelinde 6,7 inç boyutunda M14 AMOLED ekran yer alacak. Bu panel uyarlanabilir 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği sunarken, 2K seviyesinde bir çözünürlüğe sahip olacak. Her iki modelde de önceki nesilde olduğu gibi Corning Gorilla Glass Victus 2 cam koruması kullanılacak. Ayrıca cihazlar, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayacak.

Galaxy S26 ve S26+ modellerinde Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcilerinin kullanılması bekleniyor. Samsung’un önceki yıllarda olduğu gibi ABD ve Çin pazarlarında Snapdragon işlemcili versiyonları sunacağı, diğer pazarlarda ise Exynos işlemcili modellerin yer alacağı tahmin ediliyor.

Her iki üründe de üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ana kamera 50 Megapiksel çözünürlük sunarken, ultra geniş açılı kamera 12 Megapiksel, telefoto kamera ise 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

Galaxy S26’da 4.300 mAh kapasiteli batarya karşımıza çıkacak. Bu pil 25W kablolu hızlı şarj desteği sunacak. S26+’ta ise 4.900 mAh kapasiteli batarya yer alacak ve 45W kablolu hızlı şarj desteği sağlanacak.