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Aktüel Samsung’un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için başvurular devam ediyor
Aktüel

Samsung’un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için başvurular devam ediyor

Samsung'un bu yıl yedinci kez düzenlenecek ve Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği "Solve for Tomorrow" yarışmasına başvurular devam ediyor - Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 2 bin 500 TL değerinde Samsung ürünlerinde kullanabilecekleri hediye çekleri ödül olarak verilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:17:05 -
Samsung’un "Solve for Tomorrow" bilim yarışması için başvurular devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Samsung’un global çapta uyguladığı, Türkiye’de de Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğinde bu yıl yedinci kez düzenlenecek, “Solve for Tomorrow” bilim yarışması için başvuru süreci devam ediyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliği ile düzenlenen ve kültür bilincine sahip, bilime ve sanata önem veren, yenilikçi bir kuşağın yetiştirilmesini hedefleyen "Samsung Geleceğin Mucitleri" bilim yarışması bu yıldan itibaren "Solve for Tomorrow" (Yarın için Çözüm) ismi ile gerçekleştirilecek.

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek ve Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya başvurular devam ediyor.


- Bu yılın büyük ödülü 10 bin TL


"Solve for Tomorrow" bilim yarışmasına ortaokul (5., 6., 7., 8. sınıflar) ve liselerde ( Hazırlık, 9., 10., 11., 12. sınıflar) okuyan öğrenciler; çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabiliyor.

Yarışmaya, öğrenciler tek başına katılabileceği gibi takım olarak da katılım sağlayabiliyor. Proje başvuruları, 15 Aralık tarihine kadar, www.geleceginmucitleri.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 2 bin 500 TL değerinde Samsung ürünlerinde kullanabilecekleri hediye çekleri ödül olarak verilecek.


- "Yarın için Hep Birlikte! İnsanları Etkinleştirme" vizyonu öğrencilerle gerçeğe dönüşüyor


Samsung’un global çapta 10 yıldır uyguladığı "Solve for Tomorrow" programının bir parçası olan yarışma, öğrencileri acil toplumsal sorunları çözmeye teşvik ederek benzersiz bir öğrenme fırsatı sunuyor, çocukların sorun çözme yeteneklerini ve yenilikçi düşünce yaklaşımını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yarışmada çocukların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimine olan ilgilerinin ve bu alandaki yeterliliklerinin artırılması hedefleniyor. Böylelikle Samsung’un "Yarın için Hep Birlikte! İnsanları Etkinleştirme" küresel vizyonu da öğrencilerin katkısıyla gerçeğe dönüşüyor.

Samsung bu vizyonu doğrultusunda çocukların dünya çapında olumlu yönde bir toplumsal değişime öncülük etmelerini ve herkes için daha iyi bir dünya inşa etmelerini sağlayan bir dizi eğitim programı yürütüyor. Gelecek kuşakları potansiyellerinin tamamını kullanmaları için eğiterek “İnsanları Etkinleştirmeye” yönelik çalışmalarına devam eden Samsung bu vizyonu ile gelecek nesillerin teknoloji odaklı bir gelecekte ilerlemeye hazır olmasını sağlamayı hedefliyor.

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