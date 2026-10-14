Samsung’un merakla beklenen akıllı gözlüğünden dev sızıntı! Gentle Monster ve Warby Parker imzalı 26 farklı model geliyor!

Samsung’un akıllı gözlükleri hakkında 12 Ekim’de paylaşılan yeni sızıntı, standart camlarla yaklaşık 41 gram ağırlığı ve toplam 26 çerçeve–cam seçeneğini işaret ediyor. Bilgiler, Gentle Monster ve Warby Parker koleksiyonlarının tasarım ayrıntılarını genişletiyor. Ancak bu rakamlar resmî teknik özellik tablosundan gelmiyor, ağırlık da modele ve numaralı cam tercihine göre değişebiliyor. Samsung henüz kesin satış gününü ve fiyatı açıklamıyor.

Sızıntı, Gentle Monster için altı çerçeve biçiminde 16 seçenek, Warby Parker içinse üç biçimde 10 seçenek sıralıyor. Warby Parker tarafında Alden, Reid ve Wren adları yer alıyor. Ayrıca koyu yeşil, kızıl kahverengi ve siyah çerçeveler, şeffaf veya güneş gözlüğü camlarıyla eşleşiyor. Gentle Monster seçenekleri ise kare, yuvarlak, kedi gözü ve oval hatları siyahın yanında krem, bordo, açık gri ve soluk lila gibi renklerle birleştiriyor.

Donanım iddiası, Snapdragon AR1 Gen 1 işlemcisinin yanında 2 GB RAM ve 64 GB depolamayı kapsıyor. Bunun yanında 12 megapiksel kamera, saniyede 30 kare hızında 3K video kaydı sunacak. İki açık kulak hoparlörü ve dört mikrofon da sesli etkileşimi sağlayacak. Sızıntıya göre gözlükler ekran taşımayacak, yanıtları sesle aktaracak.

Pil tarafındaki bilgiler dokuz saate kadar kullanımı, şarj kutusuyla toplam 72 saate kadar süreyi işaret ediyor. Öte yandan sızıntı IPX4 derecesini gözlük için veriyor, kutuyu aynı koruma kapsamına almıyor. Sızıntı bu değerleri bir kullanım testiyle desteklemiyor, dolayısıyla günlük kullanımda aynı süreyi garanti etmek mümkün değil.

Samsung sesli yardımı günlük gözlük tasarımına taşıyor

Samsung, 22 Temmuz’daki tanıtımında Android XR, Gemini ve Snapdragon AR1 Gen 1 birlikteliğini zaten doğrulamıştı. Ayrıca tek şarjla dokuz saate kadar kullanımdan ve kutunun yedi ek tam şarj sağlayabileceğinden söz etmişti. Şirketin açıkladığı kullanım senaryoları, uzun mesajları özetlemeyi, canlı çeviriyi ve sesli yönlendirmeyi kapsıyor. Bunlar ekranlı bir sanal gerçeklik başlığından farklı bir günlük kullanım hedefini gösteriyor.