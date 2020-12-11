Samsung’dan telefonda oyun severleri sevindirecek haber geldi

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S20 ailesi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayınlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün kullanıcılar için yeni bir uygulama yayınladı. Şu an sadece Galaxy S20 ile Galaxy Note20 kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu uygulama, "GameDriver" olarak isimlendiriliyor.

GameDriver isimli uygulama, adından da anlaşılabileceği üzere oyun odaklı çalışıyor. Oyunlar için telefonun genel performansını artırmaya yarayan uygulama, Google Play Store üzerinden sunulan GPU yazılım güncellemelerinin de otomatik olarak yapılabilmesini sağlıyor. Ancak bu uygulama, şu an için tüm oyunlara destek vermiyor.

Samsung'un GameDriver isimli uygulaması, herhangi bir arayüze sahip değil. Yani bu uygulamayı telefonunuza indirirseniz, herhangi bir giriş yapma imkanına sahip değilsiniz. Uygulama arka planda, otomatik olarak çalışıyor. Bu arada; uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra sadece Call of Duty: Mobile, Fortnite ve Black Desert isimli oyunlar için performans artırma işlemi yapılabiliyor.