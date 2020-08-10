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Aktüel

Samsung'dan "Samsung Dijital Kart" kullanıcılarına özel indirimler

"Samsung Dijital Kart" oluşturan kullanıcılara, Samsung marka mobil cihazlardan tabletlere, akıllı saatlerden kulaklıklara kadar birçok üründe özel indirim fırsatları sunuluyor

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:41:22 -
Samsung'dan "Samsung Dijital Kart" kullanıcılarına özel indirimler

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye’nin başlattığı "Samsung Dijital Kart" sadakat programı ile kullanıcılar "https://kart.samsung.com.tr/" adresi üzerinden kayıt yaparak Samsung marka ürünlere sahip olabilecekleri özel kampanyalara ve indirim fırsatlarına erişiyor.

Samsung Electronics Türkiye açıklamasına göre, şirket, söz konusu sadakat uygulamasıyla teknolojiseverlere cazip fırsatlar sunuyor.

Samsung Dijital Kart üyeliği için https://kart.samsung.com.tr/ üzerinden kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, web sayfası iOS kullanıcılarını Apple Cüzdan uygulamasına, Android kullanıcılarını ise Google’ın Kartlarım uygulamasına yönlendiriyor.

Açıklamaya göre, Apple Cüzdan ya da Google Kartlarım uygulamalarından "Samsung Dijital Kart" oluşturan kullanıcılara, bu kartla Samsung marka mobil cihazlardan tabletlere, akıllı saatlerden kulaklıklara kadar birçok üründe indirim fırsatları sunuluyor.

Kullanıcılar cüzdan uygulamalarında kendileri için özel tanımlanan kodları kullanarak Samsung Online Alışveriş sitesi olan "http://shop.samsung.com/" adresi üzerinden yapacakları alışverişlerde bu indirimlerden faydalanabiliyor. İndirim fırsatlarından yararlanmayı mümkün kılan sadakat programının 11 bin aktif kullanıcısı bulunuyor.

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