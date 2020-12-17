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Teknoloji Samsung'dan dikkat çeken açıklama: Galaxy Note serisi sonlandırılacak mı?
Teknoloji

Samsung'dan dikkat çeken açıklama: Galaxy Note serisi sonlandırılacak mı?

Samsung Mobil İletişim Başkanı TM Roh, yayınladığı bir blog yazısında Galaxy Note serisinin bazı özelliklerinin diğer serilere de getirilebileceğini ima etti. Bu da, S-Pen desteği ile öne çıkan Samsung Galaxy Note serisinin sonunun gelebileceği ihtimallerini akıllara getirdi. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 01:43:00 -
Samsung'dan dikkat çeken açıklama: Galaxy Note serisi sonlandırılacak mı?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir S-Pen desteğini Galaxy S21 Ultra'ya getireceğine yönelik iddialarla gündemdeydi. Kimilerine göre bu iddialar, Galaxy Note serisinin sonunun geldiğine işaret ediyordu. Samsung Mobil İletişim Başkanı TM Roh, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

TM Roh, yayınladığı blog yazısında şirketin 2021 yılındaki planlarından bahsetti. Roh, bir süredir gündemden düşmeyen Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen desteği ile geleceğini doğruladı.

TM Roh'un özellikle Galaxy Note serisinin bazı özelliklerinin serideki diğer cihazlara ekleneceğini ima etmesi, kimilerine göre Galaxy Note ailesinin sonunun yaklaştığı şeklinde yorumlandı.

Samsung yetkilisi iddiaları yalanladı

Güney Kore yerel basınına konuşan bir Samsung yetkilisi ise Galaxy Note serisine dair söylentilerin asılsız olduğunu belirtti. Yetkili, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve Galaxy Note serisinin gelecek yıl da piyasaya sürüleceğini söyledi.

Ancak konuyla ilgili Samsung tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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