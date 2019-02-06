0553 313 94 23

Samsung'dan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye

31 Mart'a kadar seçili beyaz eşya satın alan tüketiciler, akıllı telefon sahibi olacak

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
Samsung'dan beyaz eşya alana akıllı telefon hediye

Samsung, yeni yılın ilk kampanyasını beyaz eşyada gerçekleştirdi.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, yeni yılda da tüketicilerine özel kampanyalar sunmaya devam ediyor.

ÖTV indiriminin uzatılmasının ardından beyaz eşya kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen kampanya dahilinde, Samsung mağazalarından 31 Mart 2019'a kadar satın alınan seçili beyaz eşyalar, akıllı telefon hediyeli olacak.

Ürünlerini satın alan tüketiciler, 15 Nisan’a kadar ürün kurulumunu, 20 Nisan’a kadar kampanyaya başvuru yapmaları halinde kampanya koşullarına bağlı olarak Samsung Galaxy J4+ veya Samsung Galaxy J2+ model telefonlara sahip olma fırsatını elde edebilecek.

Tüketiciler, diledikleri ürünleri 12 aya varan taksit imkanı ile satın alabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:33
  1. Samsun
  2. akıllı telefon
  3. beyaz eşya
  4. ÖTV indirimi
  5. SAMSUNG ELECTRONICS

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faizsiz yatırım araçlarına rağbet yoğun! Daha fazla fon kullandıracağız
    1. Faizsiz yatırım araçlarına rağbet..
    2. Tarih Şeridi'ne bir yılda 1 milyon 50..
    3. Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları
    4. "Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur"
    5. Türkmenistan'da 1. Hazar Ekonomik..
    6. Dükkanını "Karlos" ve "Roberto"yla..
    7. Hayvanseverler için yurt dışı rotaları
    8. Kazakistan’da ilk mekanik kalp..
    9. BTM girişimcileri global marka..
    10. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na..
    11. AK Partili adaydan 'Transformers'..
    12. Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel..
    13. Edirne'de sağanak
    14. Nijerya'nın ilk hattatları Türkiye'nin..
    15. UEFA Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da..
    16. Kayak tutkunlarının huzur ve güvenliği..
    17. Şok iddia! Kılıçdaroğlu Abdullah..
    18. Çanakkale'de derede kaybolan genci..
    19. Red Bull Music'ten "Gazinoda Disko"
    20. Eski devlet başkanına cinsel taciz..
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi
    POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi