Samsung'dan Apple hamlesi! Galaxy cihazlarda yeni dönem başlıyor

Samsung, uzun yıllardır Apple ekosistemine özgü olan AirDrop benzeri dosya paylaşım deneyimini daha geniş bir cihaz yelpazesine yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin Quick Share platformu üzerinden sunduğu bu özellik, ilk etapta üst segment cihazlarda görülmüş olsa da, artık daha uygun fiyatlı Galaxy A serisine doğru genişliyor. Bu gelişme, Android ve iOS cihazlar arasında veri aktarımını daha pratik hale getirme potansiyeli taşıyor. Bunun yanında, farklı ekosistemler arasında yaşanan uyumluluk sorunlarının azaltılması açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz yıl Google, Quick Share platformuna iPhone ile uyumluluk kazandıran bir altyapı eklemişti. Bu özellik ilk olarak Pixel 10 serisinde kullanıma sunulmuştu. Samsung ise bu desteği Galaxy S26 serisiyle birlikte kendi cihazlarına entegre etmişti. Buna rağmen şirket, söz konusu özelliği yalnızca amiral gemisi modellerle sınırlı tutmuyor. Buna ek olarak, orta segmentte yer alan Galaxy A serisi cihazların da bu deneyime dahil edilmesi için çalışmalar hız kazanmış durumda.

Samsung Galaxy A serisinde Quick Share ile yeni dönem

GalaxyClub tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy Store üzerinden yayımlanan Quick Share güncellemeleri sonrası bazı cihazlarda “Apple cihazlarıyla paylaş” seçeneği ortaya çıktı. Bu kapsamda Quick Share (13.8.51.58), Quick Share Agent (3.5.22.24) ve Quick Share Connectivity (1.5.13.15) sürümlerinin yüklenmesi gerekiyor. Bunun yanında, özelliğin aktif hale gelmesi için ek bir Quick Share Extension paketinin de kurulması gerektiği ifade ediliyor.

Destek listesinde Galaxy A56, Galaxy A36 ve Galaxy A55 gibi orta segment modeller yer alıyor. Bu cihazlar, fiyat-performans dengesiyle öne çıkan modeller arasında bulunuyor. Öte yandan yalnızca yeni modeller değil, Galaxy S22, S23, S24 ve S25 gibi önceki nesil amiral gemilerinin de bu özelliği desteklediği görülüyor. Buna rağmen, yeni tanıtılan Galaxy A37 5G ve A57 5G modellerinin listede yer almaması dikkat çekiyor. Her ne kadar bu cihazlar One UI 8.5 sürümüyle gelmiş olsa da, söz konusu özelliğin henüz bu modellere ulaşmadığı anlaşılıyor.

Bununla birlikte, teknik olarak uyumlu cihazlara bu özellik manuel olarak kurulabiliyor. Fakat yapılan testlerde iPhone cihazlarla dosya aktarımının her zaman sorunsuz çalışmadığı belirtiliyor. Özellikle Galaxy S26 serisi dışındaki modellerde bağlantı ve veri transferinde tutarsızlıklar yaşanabiliyor. Bu durum, özelliğin halen geliştirme aşamasında olduğuna işaret ediyor.