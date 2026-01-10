Samsung'dan 2027 bombası! Daha 26'sı çıkmadan Galaxy S27 Ultra kamera sızıntıları teknoloji dünyasını salladı!
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Galaxy S27 Ultra modelinin kameralarıyla ilgili önemli bir detayı paylaştı. Buna göre akıllı telefonda ana kamera, ultra geniş açılı lens ve selfie kamerası için yeni sensörler kullanılacak. Cihazın telefoto sensörü ise mevcut yapısını koruyacak ve değişmeyecek.
Bu gelişme Güney Koreli marka için önemli bir donanım değişikliği anlamına geliyor. Bilindiği üzere şirket Galaxy S23 Ultra modelinden bu yana kamera donanımını büyük ölçüde değiştirmedi ve yıllar boyunca aynı 200 MP ISOCELL HP2 ana sensörü kullandı. Son dönemdeki modellerde donanımdan ziyade daha çok yazılım ve ince ayarlara odaklanıldı. Galaxy S25 Ultra modelinde sadece 12MP (1/2.55 inç) ultra geniş sensör yerine 1/2.52 inç boyutunda 50MP bir sensör kullanıldı.
Ancak mevcut Galaxy Ultra modelleri vivo X300 Pro gibi Çinli amiral gemisi modellerin performansı karşısında geride kalmaya başladı. Bu durum 2027’de tanıtılacak Galaxy S27 Ultra ile büyük oranda değiştirebilir. Son olarak önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy S26 Ultra’nın donanım yenilemelerinden çok ince ayarlarla kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.
