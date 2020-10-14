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Aktüel Samsung Türkiye'de Dijital ve Veriye Dayalı Pazarlama Yöneticisi Mert Uygur oldu
Aktüel

Samsung Türkiye'de Dijital ve Veriye Dayalı Pazarlama Yöneticisi Mert Uygur oldu

Uygur, yeni görevinde Samsung Electronics Türkiye dijital pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve pazar araştırmaları çalışmalarından sorumlu olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:30:07 -
Samsung Türkiye'de Dijital ve Veriye Dayalı Pazarlama Yöneticisi Mert Uygur oldu

İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Türkiye'de, Dijital ve Veriye Dayalı Pazarlama Yöneticiliği'ne Mert Uygur getirildi.

Samsung Electronics Türkiye açıklamasına göre, Uygur, yeni görevinde Samsung Electronics Türkiye'nin dijital pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve pazar araştırmaları çalışmalarından sorumlu olacak.

Mert Uygur, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümü mezuniyetinin ardından Ball State Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladı.

2017 yılında Samsung Dijital Pazarlama ekibine Dijital Pazarlama Yöneticisi olarak katılmadan önce Dentsu Aegis ve GroupM ajanslarında Dijital Medya Planlama ve Programatik Satın Alma Direktörlüğü rollerini 7 yıl üstlendi. Uygur, bu görevlerinde medya planlama, dijital pazarlama stratejisi, programatik satın alma ve performans pazarlaması süreçlerini yönetti.

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