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Aktüel Samsung TU8500 Smart TV ile oyun tutkunlarına üst seviye deneyim sunuyor
Aktüel

Samsung TU8500 Smart TV ile oyun tutkunlarına üst seviye deneyim sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:35:24 -
Samsung TU8500 Smart TV ile oyun tutkunlarına üst seviye deneyim sunuyor

İSTANBUL (AA) - Samsung'un TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV modeli, sahip olduğu özelliklerle video oyun tutkunlarına üst seviye deneyim imkanı sağlayan bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, TV'ler sahip oldukları teknolojik özellikler ile video oyunları oynamak için de büyük ilgi görüyor. Samsung'un TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV modeli, sahip olduğu "Dinamik Kristal Ekran", "Dual LED", "Crystal İşlemci 4K, 3 Taraflı Çerçevesiz Tasarım", "Oyun İyileştirici" gibi teknolojileriyle büyük ekranda oyun oynamak isteyenler için güçlü bir alternatif olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Samsung’un 43", 50", 55" ve 65" seçenekleri ile gelen bu televizyonu, büyük ekranlı TV'de kaliteli ve akıcı bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere hitap ediyor.


- Oyunların gerçekçi renk kalitesiyle oynanmasını sağlıyor


Samsung TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV'de kullanılan Dinamik Kristal Ekran geniş bir yelpazeye yayılan renkleriyle oyun oynarken kullanıcının kendisini ekrandaki aksiyona kaptırmasına imkan veriyor. Dinamik Kristal Ekran, her detayın görünmesi için gerçekçi varyasyonlar sunuyor. Ayrıca Dual LED özelliği sayesinde her sahne için doğru renk tonu sunuluyor ve arka aydınlatma teknolojisi, farklı renk tonundaki içeriklere göre arka ışık renk tonunu ayarlıyor ve böylece içerikler daha doğru tonda ve olması gerektiği gibi gösteriyor. Tüm bunların yanı sıra bu TV'de yer alan Crystal İşlemci 4K ile tek bir çip kullanılarak renkler ayarlanıyor, yüksek kontrast oranı optimize ediliyor ve HDR görüntü sağlanıyor.

Samsung TU8500 Crystal UHD 4K Smart TV ekran optimizasyonu ile gecikmelerin hemen hemen hiç fark edilmemesini sağlayarak kullanıcıya daha fazla kontrol imkanı veren Oyun İyileştirici ile oyunları daha akıcı bir şekilde oynanabilmesine olanak tanıyor. Böylelikle oyunlardaki etkileyici sahneler görüntüde herhangi bir bulanıklık ya da titreme olmadan sorunsuzca oynanabiliyor. Ayrıca Oyun İyileştirici özelliği oyunların farklı sahne özelliklerine göre görüntüyü ve sesi geliştirerek oyun deneyimine keyif katıyor.


- Oyun konsolunu da kontrol eden kumanda


TV'nin yanında gelen Tek Uzaktan Kumanda ile uygulamaları, TV uydu alıcısı ve hatta oyun konsolu kontrol edebiliyor. Bu kumanda içeriklere hızla erişim sağlayarak son derece basit bir kullanım sunuyor. Tüm bunların yanı sıra Dokun ve Gör özelliğini kullanarak mobil oyunları akıllı telefondan TV'ye yansıtmak da bir dokunuş kadar kolay hale geliyor. Akıllı telefonla TV'ye dokunulduğunda, TV dokunmayı algılıyor ve otomatik olarak yansıtılıyor.

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