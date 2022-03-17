Samsung, telefonları yavaşlattığı için özür diledi

Geçtiğimiz yıllarda Apple'ın, iPhone'ları bilerek yavaşlattığı ortaya çıkmış ve ABD'li şirket, bunu aniden kapanmaları önlemek ve batarya sağlığını korumak için yaptığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise benzer bir durumu, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaptığı ortaya çıkmıştı.

Günümüz akıllı telefon sektöründe büyük bir paya sahip olan Samsung’un, binlerce Android uygulamasına gizlice performans sınırlaması getirdiği tespit edilmişti.

Uygulamaların performansını düşürüyor

Android Authority tarafından paylaşılan bilgilere göre, sistem performansını optimize etmek ve aşırı ısınmanın önüne geçmek için Oyun Optimizasyon Hizmeti'nden (GOS) faydalanan Samsung’un; uygulamaların tam performansla çalışmasına engel olduğu açıklandı.

Samsung özür diledi

Samsung Cihaz Deneyimi Bölümü CEO’su JH Han, güvenlik için cihazlara yerleştirilen GOS hizmetinin yalnızca oyunların performansını etkilediğini açıkladı ve yavaşlama için kullanıcılardan özür diledi.

Öte yandan Samsung, geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni bir güncellemeyle Galaxy S22 kullanıcılarının kısıtlamayı kaldırmasına izin verdi.

Son olarak, Güney Kore’nin Adil Ticaret Komisyonu'nun Galaxy S22 serisindeki yavaşlama nedeniyle Samsung'a soruşturma açtığını belirtelim.