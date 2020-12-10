Samsung o cihazların fişini çekiyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son zamanlarda özellikle akıllı saatler, akıllı bantlar ve TWS ses cihazları gibi giyilebilir teknolojileriyle dikkat çekiyor. 2020'de trend olan giyilebilir teknoloji ürünlerinin, 2021'de daha fazla üretilmesi bekleniyor. Ancak şirketin, bazı cihazlardan desteğini keseceği ve 2021'de üretilecek yeni ürünler için harekete geçtiği söyleniyor.

Ortaya çıkan bir rapora göre Güney Koreli firma, Galaxy S21 serisinin piyasaya sürülmesiyle bazı akıllı saatleri ve fitness takipçileri için desteği kesmeye hazırlanıyor.

Desteği kesilecek modellerin ise Galaxy Gear, Galaxy Gear 2, Galaxy Gear 2 Neo, Gear S ve Gear Fit olduğu belirtiliyor.

Ancak konuyla ilgili Samsung tarafından henüz bir açıklama bulunmadığını da belirtmekte fayda var.