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Teknoloji Samsung kullananları kızdıran güncelleme
Teknoloji

Samsung kullananları kızdıran güncelleme

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:22:00 -
Samsung kullananları kızdıran güncelleme

Güncellemelerle sorun yaşayan kullanıcılar arasına iPhone'dan sonra Samsung da katıldı. Gelen son güncelleme sonrası S20 ve S21'lerin ekranları bozuldu.

Samsung kullanıcılarının güncelleme konusunda Android tarafında genellikle sorun yaşamadığı bilinirken, son zamanlarda durum değişti. Mayıs ayında gönderilen güncelleme, Samsung Galaxy S20 Ultra ve S21 serisi kullanıcılarının sorunlarla karşılaştığını ortaya çıkardı.

Yaşanan sorun temelde güncelleme yapıldıktan sonra ekranın ortasında beliren pembe ve yeşil dikey piksellerin oluşmasıydı. Kullanıcıların canını sıkan bu sorun Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21 Plus kullanıcılarının yaşadığı bildirildi.

Durum aslında son derece ciddi. Çünkü bazı kullanıcılar bu sorundan güncelleme ile kurtulurken, bazıları için ekran değişimi gerektiği aktarıldı.

Konu hakkında Reddit gibi forumlarda tartışmalar başlarken, sosyal medya üzerinden sorunlarını bildiren kişilerin sayısında ise artış var.


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