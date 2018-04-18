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Samsung katlanabilir ekranla mı çıkıyor?

Söylentiler Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10’un beklenilenin aksine katlanabilir ekrana sahip olmayacağı yönünde

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:11
Samsung katlanabilir ekranla mı çıkıyor?

SamsungGalaxy S9 ve S9 Plus’ın piyasaya çıkmasının üzerinden daha bir ay gibi kısa bir süre geçmişken, Galaxy S10’a dair ilk söylentiler ortaya çıkmaya başladı. The Bell’e konuşan isimsiz bir kaynağa göre, Samsung yeni telefonunun tasarım sürecini tamamladı.

Kaynağın belirttiğine göre, akıllı telefon Galaxy S10 ve S10 Plus olmak üzere iki model geleneğini sürdürmeye devam edecek. Samsung’un her iki telefona da 3B algılama kabiliyetine sahip kameralar eklemek için İsrailli Woodgate şirketiyle çalıştığı belirtiliyor.

Kamera her ne kadar Galaxy S9 ve S9 Plus’ın ana pazarlama noktası olsa da, ilk incelemeler kameraların rakiplerinden ayrışamadığı yönündeydi.

Samsung’un rakiplerinden ayrışmak için sıradaki Galaxy amiral gemisini katlanabilir ekranlı olarak tasarlayacağı söyleniyordu. Ancak isimsiz kaynak bu söylentileri yalanladı ve Galaxy S10’un Galaxy S8’den bu yana kullanılan Infinity Display’le donatılacağını söyledi. Bu ekran S9 ve S9 Plus’ta da kullanılmıştı.

Söylentiler Galaxy S10’un ekran çentiğine sahip olmayacağına ve parmak izi okuyucusunun ekranın içine yerleştirileceği yönünde.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 17:11
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