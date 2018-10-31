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Samsung karını yüzde 21 yükseltti

Samsung mali yılının 3. çeyreğinde faaliyet karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artırarak 17,57 trilyon Won seviyesine yükseltti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:26
Samsung karını yüzde 21 yükseltti

Samsung'un cirosu da bu dönemde yüzde 5,5 artışla 65,46 trilyon won seviyesine yükseldi.

Üçüncü çeyrekte karın artmasında güçlü şatışlar ve hafıza çipi ürünlerinde getirinin iyileşmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra büyük müşterilerin OLED taleplerinin arttığına işaret etti.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 08:26
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