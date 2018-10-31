Samsung karını yüzde 21 yükseltti

Samsung'un cirosu da bu dönemde yüzde 5,5 artışla 65,46 trilyon won seviyesine yükseldi.

Üçüncü çeyrekte karın artmasında güçlü şatışlar ve hafıza çipi ürünlerinde getirinin iyileşmesinin etkili olduğunu vurguladı.

Bunun yanı sıra büyük müşterilerin OLED taleplerinin arttığına işaret etti.