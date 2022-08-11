Samsung Galaxy Z Flip4 ne kadar kaç para? Galaxy Z Flip4 özelikleri
Samsung katlanan telefon ne kadar? Samsung, yeni katlanabilen telefon Galaxy Z Flip4'un tanıtımını yaptı. Teknolojiyi yakından takip edenler ise Galaxy Z Flip4'un özelliklerini ve Türkiye'de kaç liradan satılacağını araştırmaya başladı. Peki, Galaxy Z Flip4 kaç TL?
Merakla beklenen Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip4'un tanıtımı gerçekleşti. Peki, katlanır telefonun fiyatı ne?
Galaxy Z Flip4 özelikleri
Akıllı telefon, arka kısmında ikincil bir alan barındırıyor. Bu bölümde, ikili kamera kurulumu ve küçük bir ekran karşımıza çıkıyor.
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Z Flip3 ile büyük ölçüde aynı tasarıma sahip olan Galaxy Z Flip 4 modelinde, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ ekran bulunuyor.
Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alan telefonda 8GB RAM ve 128GB/256GB/512 GB depolama seçenekleri yer alıyor.
Telefonun arka kısmında 12 MP + 12 MP çift kamera ve ön kısmında 10MP'lik tek bir kamera bizleri karşılıyor.
25W hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya kapasitesinden güç alan Galaxy Z Flip 4, Samsung'un bu yıl katlanabilir telefon pazarında önemli kozlarından biri olacak.
Samsung Galaxy Z Flip4 ne kadar kaç para?
Samsung Galaxy Z Flip4'un teknik özellikleri kadar fiyatı da merak ediliyor. Samsung Galaxy Z Flip4 modelinin ülkemizde 26 bin TL'den satışa sunulması bekleniyor.