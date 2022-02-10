Samsung Galaxy S22 fiyatı ne kadar? Samsung Galaxy S22 özellikler nedir?

Samsung'un yeni cihazları görücüye çıktı. Güney Koreli teknoloji devi S22 ailesini tanıttı. S22, S22+ ve S22 Ultra'dan oluşan yeni S22 ailesinin özellikleri de ortaya çıktı. Yeni telefon serisinin ilk üyesi Galaxy S22. Katlanabilir telefonlar dışarıda bırakıldığında Samsung'un en üst segmentini artık Galaxy S22 ailesi oluşturuyor. Özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran yeni akıllı telefonlar, Kuzey Amerika kıtasında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga setiyle desteklenirken, Avrupa ve Hindistan’da Samsung’un kendi Exynos 2200 yonga setiyle çalışacak.

Samsung Galaxy S22 özellikleri neler?

Samsung Galaxy S22'nin özellikleri şu şekilde:

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 / Samsung Exynos 2200

RAM/Depolama: 8GB RAM + 128/256GB depolama

Ekran: 6,1 inç 2340 x 1080 piksel 10-120 Hz arası dinamik 1.500 Nit AMOLED 2X ekran

Ön kamera: 10 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açı + 10 Megapiksel telefoto

Batarya: 3.700 mAh pil

Samsung Galaxy S22 Plus özellikleri

Samsung Galaxy S22 Plus modelinin tüm özellikleri:

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 (Türkiye’de Exynos 2200 işlemciyle piyasaya sürülecek)

RAM/Depolama: 8GB RAM + 128/256GB depolama

Ekran: 6,6 inç 2340 x 1080 piksel 10-120 Hz arası dinamik 1.750 Nit AMOLED 2X

Ön kamera: 10 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açı + 10 Megapiksel telefoto

Batarya: 4.500 mAh pil

Bu telefon modeli Samsung Galaxy S22 serisinin en üst modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S22 ultra özellikler

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 / Exynos 2200 (Türkiye'de Exynos 2200)

RAM/Depolama: 8/12GB RAM + 128/256/512GB depolama

Ekran: 6,8 inç 3080 x 1440 piksel 10-120 Hz arası dinamik 1.750 Nit AMOLED 2X ekran

Batarya: 5.000 mAh pil kapasitesi

Arka kamera: 108 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açı + 10 Megapiksel 3x + 10 megapiksel 10x telefoto

Ön kamera: 40 Megapiksel

Galaxy Note'un gövdesine yerleştirilen kalemi ilk kez S serisinde de yer aldı. Böylece Galaxy S22 Ultra S Pen'e sahip ilk S Serisi Samsung telefon oldu. Ayrıca Galaxy S22 Ultra’da parlak bir ekran, yeni bir Süper Net kamera lensi ve daha hızlı 45W şarj bulunuyor.

Hem Galaxy S22 hem de Galaxy S22 Plus, geçtiğimiz yıl Galaxy S21 serisinde ilk kez ortaya çıkan aynı “Contour Cut” arka kamera muhafazasına sahip olacak. Bununla birlikte, akıllı telefonlar cam arka panele sahip. Son olarak cihazlar, görsellerde de göründüğü üzere pembe, yeşil, beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satışa çıktı.

Samsung Galaxy S22 fiyatları

Galaxy S22 (8 GB/128 GB): 849 Euro

Galaxy S22 (8 GB/256 GB): 899 Euro

Galaxy S22+ (8 GB/128 GB): 1,049 Euro

Galaxy S22+ (8 GB/256 GB): 1,099 Euro

Galaxy S22 Ultra (8 GB/128 GB): 1,249 Euro

Galaxy S22 Ultra (12 GB/256 GB): 1,349 Euro

Galaxy S22 Ultra (12 GB/512 GB): 1,449 Euro

Samsung Galaxy S22 Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy S22'nin Türkiye satış fiyatı da merak edilmeye başladı. Samsung Galaxy S22 telefonların Türkiye fiyatları henüz belli değil.