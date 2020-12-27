Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S21 için geri sayıma geçti. Son zamanlarda Galaxy S21 serisine ait birçok özellik zaten sızdırılmıştı. Ancak konuyla ilgili Samsung tarafından herhangi bir açıklama gelmemişti. Serinin S Pen desteğine sahip olacağı belirtilse de neler sunacağı henüz bilinmiyordu. Bugün ise seride yer alacak Galaxy S21 ve S21+'ın özellikleri ve fiyat bilgileri liste halinde ortaya çıktı. Peki yeni telefonlar neler sunacak?

Yayınlanan listeye göre Galaxy S21, 6,2 inçlik bir ekrana sahip olacak. Galaxy S21+'ın ise ekran boyutu 6,7 inç olacak. Her iki telefon da bir önceki seriye göre düşük olacak şekilde 2.400 x 1.080 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Galaxy S20 serisinde bu değer 3.200 x 1.440 pikseldi.

Bunun yanı sıra her iki telefon da aynı kamera donanımına ev sahipliği yapacak. Telefonları birbirinden ayıracak bir diğer farksa batarya kısmında gözükecek. Galaxy S21+, 4.800 mAh'lik batarya sunacakken S21'de bu değer 4.000 mAh olacak. Her iki telefon da 25 mAh hızlı şarj desteğiyle gelecek. Telefonların ikisinde de S Pen desteği bulunmayacak.

Samsung Galaxy S21 ve S21+ fiyatı

14 Ocak günü düzenlenecek UNPACKED etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonların fiyatları da belli oldu. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S21, Avrupa'da 849 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Galaxy S21+ ise, 1.049 euro fiyat etiketine sahip olacak.