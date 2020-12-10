Samsung Galaxy S21 serisinin bir özelliği daha sızdırıldı

Güney Koreli dev teknoloji şirketi Samsung'un 2021 yılında tanıtılması beklenen Galaxy S21 serisine ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan yeni serinin bir özelliği daha sızdırıldı.

Ice Universe tarafından paylaşılan son bilgilere göre şirket, Galaxy S21 modellerinde farklı bir parmak izi tarayıcısı kullanacak.

Galaxy S10 serisiyle tanıtılan ve Galaxy S20 modellerinde de kullanılan ekrana gömülü parmak izi tarayıcıları, Galaxy S21'de de kullanılacak. Fakat bu parmak izi tarayıcısı, ilk modellere göre daha büyük ve daha hızlı olacak.

Galaxy S10 ve Galaxy S20 modellerinde 4x9 mm sensörler kullanılmıştı. Rapora göre, Galaxy S21 serisinde OLED panelin altında bulunacak parmak izi tarayıcısı, kare şeklinde ve 64 milimetre kare boyutunda olacak.

Bu da yeni modelde kullanılacak olan parmak izi tarayıcının yaklaşık yüzde 77 oranında büyüyeceği anlamına geliyor.