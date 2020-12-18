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Teknoloji Samsung Galaxy S21 serisi sızdırıldı: İşte özellikler
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 serisi sızdırıldı: İşte özellikler

Samsung’un Note serisini bitireceği söylenen ve hakkında pek çok sızıntı gördüğümüz Samsung Galaxy S21 serisi için basın görselleri ortaya çıktı. Telefonun tasarımını net bir şekilde gösteren bu görsellerde telefon gerçekten çok şık görünüyor ve oldukça da zarif. Telefonda görsellerde de görüldüğü kadarıyla farklı renk seçenekleriyle sunulacak. Pastel renklerin yer alacağı telefon serisinin teknik detayları ise şöyle;

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:09:00 -
Samsung Galaxy S21 serisi sızdırıldı: İşte özellikler

Roland Quandt tarafından sızdırılan telefonun basın görselleri WinFuture aracılığıyla karşımıza çıkıyor. Telefonun tasarımında sadelik dikkat çekerken, önde bizleri bir ekran deliği karşılıyor. Arka tarafta solda konumlandırılan üçlü kamera kurulumu görülüyor. İlginç bir şekilde kamera panelinin yanında konumlandırılan LED flaş, farklı bir tasarımı işaret ediyor.

Hem Galaxy S21 hem de Galaxy S21 Plus modellerini gördüğümüz bu paylaşımlar heyecanlandırıyor. Samsung S serisi amiral gemisinde ilk kez kavisli olmayan bir ekranı tercih ediyor. S21 modelinde 6.2 inçlik bir ekran bizleri karşılıyorken S21 Plus modelinde bu ekran 6.7 inç oluyor. Ekran tarafında ayrılan telefonlar, bunun dışında RAM ve dahili depolama gibi standart özelliklerde benzer çizgiden ilerlenmiş.

Her iki modelde de sağ tarafta fiziksel bir ses ve güç düğmesine sahip. Alüminyum çerçevelerin yer aldığı telefonda stereo hoparlör kurulumu bulunuyor. Telefonların arka kısmında konumlandırılan üçlü kamera kurulumunun detayları da şu şekilde: 64 Megapiksel telefoto kameraya 12 Megapiksellik ana kamera eşlik edecekken, 12 Megapiksellik bir ultra geniş açılı kamera da bu telefon serisinde yer alacak.

 

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