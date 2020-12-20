Samsung Galaxy S21, iPhone 12 Pro Max'i solladı

Galaxy S21 serisi henüz resmi olarak tanıtılmadı, ancak bugüne kadar gelen sızıntılar telefonun tasarımından teknik özelliklerine kadar çok şeyi gün yüzüne çıkardı. Telefonun tanıtılmasına da 1 aydan az bir süre kaldı. Büyük bir aksilik olmazsa Galaxy S21, 14 Ocak tarihinde tanıtılacak. Ancak o güne kadar sızıntılar gelmeye devam edecek. Son gelen haber de Galaxy S21'in iPhone 12 Pro Max karşısında ürettiği performansa yönelik.

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra, Exynos 2100 ve Snapdragon 888 varyantlarıyla piyasaya sürülecek. Her 2 işlemcinin de Apple'ın A14 Bionic yonga setine karşı nasıl performans göstereceği şimdiden merak konusu. Ancak ortaya çıkan bir video, Galaxy S21'in iPhone 12 Pro Max'i nasıl ezdiğini gözler önüne seriyor.

Karşılaştırmalı performans testinde AnTuTu Benchmark temel alınmış. Hem Galaxy S21+'ta hem iPhone 12 Pro Max'te çalıştırılan AnTuTu Benchmark testinde, iPhone 12 Pro Max'in 444 bin 227 puan topladığı görülüyor. Buna karşılık Galaxy S21 Plus ise ürettiği 634 bin 461 puan ile adeta ezici bir üstünlük sağlıyor. Karşılaştırma videosunu siz de aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bu arada Galaxy S21 Plus'ın testin gerçekleştiği modelinde Çin ve ABD pazarları dışında kullanılmayacak Exynos 2100 yerine Snapdragon 888'in bulunduğunu da söyleyelim. Galaxy S21+'ın aynı testte Exynos 2100'de nasıl bir sonuç vereceğini şimdiden merak ediyoruz. Arada oluşabilecek en ufak fark, kullanıcılar tarafından gelecek şikayetlerle Samsung'u yine Exynos ve Qualcomm tartışmalarının odağına itmeye yetecek de artacaktır.