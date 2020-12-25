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Teknoloji Samsung Galaxy M12 özellikleri ortaya çıktı
Teknoloji

Samsung Galaxy M12 özellikleri ortaya çıktı

Samsung’un ilerleyen süreçte piyasaya süreceği Galaxy M12 özellikleri ile birlikte Taylandlı bir sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Böylece telefonun bazı teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan bu özellikler arasında ise batarya kapasitesi en çok dikkat çeken detay oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:14:00 -
Samsung Galaxy M12 özellikleri ortaya çıktı

Tayland NBTC isimli sertifikasyon sitesinde ortaya çıkan Galaxy M12 için daha önce 6.000 mAh pil kapasitesine sahip olacağı yönünde iddialar vardı. Bu iddialar, cihazın özelliklerinin NBTC’de onaylanmasıyla doğrulandı.

Samsung Galaxy M12 özellikleri arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise donanım tarafı oldu. Cihazın, Samsung tarafından üretilen Exynos 850 işlemcisinden gücünü alacağı ve 3 GB RAM kapasitesine sahip olacağı belli oldu.

Galaxy M12’de kullanılan işlemci de cihazın bütçe dostu olacağını gösteriyor. Firma aynı işlemciyi, 2.500 TL Türkiye fiyatına sahip olan, Samsung Galaxy A21s modelinde de kullanıyor.

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