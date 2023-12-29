Samsung dünyada çok konuşulacak! Galaxy M15, pil kapasitesiyle geliyor! Hazırlıkları başladı, o ses getirecek

Samsung'un yeni modeli Galaxy M15, 6,000mAh'lık devasa pil kapasitesiyle kullanıcıların uzun süreli kullanım ihtiyacını karşılıyor.

Güvenilir bir kaynağa göre, Samsung yeni bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor: Galaxy M15. Bu yeni modelin, Galaxy A15'in yeniden markalanmış bir versiyonu olması bekleniyor. Mevcut Galaxy M14 modeli, Galaxy A14 ile aynı özelliklere sahip. Ancak, yakında piyasaya sürülecek olan M serisi telefonun durumu bu şekilde olmayacak.

GalaxyClub'a göre, Galaxy M15, 6,000mAh'lik bir batarya ile gelecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy A15 modelinde daha küçük bir 5,000mAh batarya bulunuyor. Şu anda, M serisi telefonun farklı bir çip içerip içermeyeceği kesin olarak bilinmiyor. Eğer cihaz, aynı MediaTek Dimensity 6100 Plus çipsetini kullanıyorsa, teorik olarak A serisi modele göre daha iyi bir dayanıklılık sunabilir.

Ne yazık ki, kaynak bu yaklaşmakta olan cihaz hakkında başka bir bilgi paylaşmadı. Önümüzdeki günlerde bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Galaxy A15'e gelince, diğer Samsung akıllı telefonları gibi düz bir çerçeve ve dikey hizalanmış kameralara sahip. Cihaz, güç ve ses düğmeleri için yükseltilmiş bir platform olan 'anahtar adası'na sahip.

Samsung Galaxy M15, 6,000mAh pil kapasitesiyle geliyor

Cihaz, damla çentikli 6.5 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Ekran, 2340 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve 800 nit zirve parlaklık seviyesine sahip. Yazılım tarafında, cihaz kutudan Android 14 tabanlı One UI 6 ile çıkıyor. Dört nesil Android güncellemesi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi alacağı garanti ediliyor.

Telefon, ön tarafta 13MP selfie kamerası ve arka tarafta üçlü kamera sistemi ile geliyor. Bu sistem, 50MP ana sensör, 5MP ultra geniş açılı birim ve 2MP makro çekim yapabilen bir sensör içeriyor.

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Cihaz, yan tarafta parmak izi sensörü, 3.5mm kulaklık girişi ve MicroSD kart yuvası gibi temel özelliklerle birlikte geliyor. Son olarak, 25W kablolu şarj desteği sunuyor.