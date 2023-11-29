Samsung, benzeri olmayan akıllı telefon markası için harekete geçti: Yeni bilgi ortaya çıktı! Heyecanlı bekleyiş sürüyor

Samsung, "Yapay Zekalı Telefon" ve "Yapay Zekalı Akıllı Telefon" terimlerini markalaştırmak için harekete geçti. Peki ama Koreli devin bu markaları kendi tekeline alma şansı gerçekten var mı?

Pek çok teknoloji şirketi gibi Samsung da ChatGPT’nin teknoloji dünyasında yarattığı devrimin ardından yapay zeka (AI) modasından en iyi şekilde yararlanmak istiyor. Şirket, birkaç gün önce ortaya atılan iddiaların da söylediği gibi önümüzdeki yıl bir “Yapay Zeka Telefonu” piyasaya süreceğini doğruladı. Samsung, geçtiğimiz günlerde Gauss Yapay Zeka platformunu da duyurmuştu. Galaxy S24’ün üretken yapay zeka özellikleriyle piyasaya sürülen ilk telefon olabileceği tahmin ediliyordu.

Galaxy S24’in lansmanının beklendiği Ocak ortasına kadar Samsung’un muhtemelen bu konuda kesin bir açıklama yapmayacağı tahmin edilebilir. Ancak Koreli dev, Galaxy S24’ün ilk yapay zekalı telefonu olacağını ima eden bir ipucu verdi. Samsung, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık’ta “Yapay Zekalı Telefon” ve “Yapay Zekalı Akıllı Telefon” terimlerini markalaştırmayı planladığı için bunun artık neredeyse resmi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bu markalama çabasının inanılmaz derecede cesur olduğu tartışılamaz, ancak aynı zamanda anlamsız olduğu da düşünülebilir. Düzenleyicilerin bu tür genel ticari markaları Samsung’a veya alandaki herhangi bir şirkete vermesi pek mümkün değil. İster yerel olarak ister bir uygulama aracılığıyla çalışsın, yapay zeka özelliklerine sahip herhangi bir akıllı telefon, “Yapay Zekalı Telefon” ve “Yapay Zekalı Akıllı Telefon” olarak nitelendirilecektir.

Google’ın lansman etkinliği sırasında çok sayıda özel AI yeteneğini sergilemesi ile Pixel 8 serisinin ilk AI telefonlar olduğu da söylenebilir. Ayrıca, aslında iPhone 15 de bir yapay zeka telefonudur. Aynı şey, resmi ChatGPT uygulamasını çalıştırabilen diğer iPhone’lar ve Samsung, Google veya farklı bir kuruluş tarafından üretilmiş olsun, piyasadaki herhangi bir Android cihazı için de geçerlidir. ChatGPT’den önce, üretken yapay zeka deneyimleri olmasa da çoğu telefonun yerleşik AI özelliklerine sahip olduğunu da unutmamak lazım.

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Yine de Samsung’un bu terimleri markalaştırma çabası birkaç önemli şeyi gösteriyor. Öncelikle, Samsung’un önümüzdeki yıl üretken yapay zekalı telefonlara tam olarak odaklanacak. Buna bağlı ikinci bir çıkarım da, Galaxy S24 serisinin AI telefonlar olarak lanse edilecek ilk modeller olacağı.