Samsung artık işlemcilerini kendi geliştirecek

Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre Samsung, yeniden kendi çip tasarımlarını geliştirmeyi planlıyor. Şirketin bu amaçla özel SoC geliştirme ekibi kurduğu belirtiliyor.

Apple ve Qualcomm kendi özel SoC (system on a chip)tasarımlarıyla devam ederken, Samsung ve MediaTek ARM’ın hazır CPU çekirdeklerini kullanıyor. Samsung, yıllar önce kendi geliştirdiği Mongoose çekirdeklerini kullanmış, ancak başarılı sonuçlar elde edemediği için ARM'ın Cortex çekirdeklerine geri dönmüştü. Güney Kore'den gelen yeni bir rapora göre, şirket yeniden kendi çip tasarımlarını geliştirmeyi planlıyor. Samsung'un bu amaçla özel SoC geliştirme ekibi kurduğu belirtiliyor.

İç kaynaklı tasarım yaklaşımını benimseyecek

Güney Koreli Chosun'un haberien göre, Samsung'un Device Solutions birimi, Apple ve Qualcomm’a benzer şekilde tam bağımsızlık sağlayacak yeni bir ekip kurdu. Yani Samsung artık dış kaynaklı tasarım modeli yerine; kendi işlemci mimarisini, IP’lerini, yapay zeka birimlerini ve NPU’larını kendi bünyesinde geliştirmeye yöneliyor.

Bu yeni ekibin başında, daha önce Device Solutions bölümünde özel yarı iletken projelerini yöneten SoC tasarım uzmanı Başkan Yardımcısı Park Bong-il bulunacak. Samsung’un en büyük avantajlarından biri, zaten kendi kamera sensörlerini üretiyor olması ve Tesla gibi müşteriler için 2 nm GAA sürecinde çip üreten bir dökümhane işine sahip olması.

Şirketin dahili tedarik zinciri sayesinde, Samsung’un kendi çiplerini üretme maliyeti Apple ve Qualcomm’a kıyasla daha düşük olabilir. Çünkü Apple ve Qualcomm, yeni tasarımlarını önce TSMC’de “tape-out” sürecine sokmak zorunda ve bu aşama tek başına milyonlarca dolara mal oluyor. Uzmanlar, Samsung’un bu hamlesini aynı zamanda yeni büyük teknoloji müşterilerinin taleplerine bir yanıt olarak görüyor.

Tıpkı Qualcomm’un Snapdragon çipleri gibi, Samsung’un kendi Exynos işlemcileri de yalnızca kendi cihazlarıyla sınırlı kalmak zorunda değil; başka şirketlere de satılabilir. Ancak bunun olması için Samsung’un hem dökümhanesinin TSMC ile rekabet edecek seviyeye geldiğini, hem de kendi tasarımının Apple ve Qualcomm’un her yıl yenilediği çiplerle yarışacak performansa sahip olduğunu kanıtlaması gerekiyor.