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Teknoloji Samsung Apple'ı geride bıraktı
Teknoloji

Samsung Apple'ı geride bıraktı

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satılan telefon markaları listesi yayınlandı. Listeye göre Samsung, ABD pazarında rakibi Apple'ı geride bırakarak lider konuma yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 00:53:00 -
Samsung Apple'ı geride bıraktı

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon markaları belli oldu. Verilere göre Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ABD pazarında rakibi Apple'ı geride bırakarak en çok telefon satan şirket oldu.

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Türkiye pazarında da yüzde 40'lık pay ile lider olduğunu açıklamıştı.

Apple'da akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşandığı belirtildi. Analistler, bu düşüşün henüz fiyatları açıklanmayan iPhone 12 modellerinden kaynaklanmış olabileceğini söylüyor.

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